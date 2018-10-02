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Сооснователь Microsoft заявил о повторном лечении от рака

Происшествия

Он настроен победить заболевание

Сооснователь Microsoft заявил о повторном лечении от рака
Miles Harris
Пол Аллен

Сиэтл, США, 2 октября 2018, 04:52 — REGNUM  Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен заявил, что у него снова была обнаружена лимфома. С этим заявлением Аллен выступил на своем официальном сайте.

«Недавно я узнал, что неходжинская лимфома, которая мне угрожала в 2009 году, снова обнаружена. Мои врачи уже начали курс лечения и я решительно настроен победить болезнь… Врачи оптимистично настроены, да и я вижу положительные результаты лечения», — заявил он.

Он отметил, что продолжит следить за работой предприятий, однако на время лечения он перепоручит управление команде менеджеров.

Напомним, корпорация Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. В 2015 году Аллен занимал 51-е место в списке богатейших людей по версии журнала Forbes с капиталом в $17,5 млрд.

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