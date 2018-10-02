В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту массовой драки с чеченцами

Уфа, , 02:45 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей в ночь на 30 сентября в поселке Темясово в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что в драке участвовали местные жители и около 10 чеченцев, которые работали в карьере. По словам очевидцев, драка произошла из-за вызывающего поведения чеченцев в отношении продавщицы шаурмы.

В результате происшествия двое местных жителей были ранены, домики чеченцев были сожжены. В настоящее время задержан один человек, подозреваемый в ударе ножом.

Напомним, Башкирия является одним из высоко криминогенных российских регионов. Так, согласно статистике МВД за первые восемь месяцев 2018 года, Башкирия находится на пятом месте по количеству зарегистрированных преступлений (лидирует Москва, на втором месте — Подмосковье).

Читайте также: Башкирия лидирует в России по числу пьяных преступников