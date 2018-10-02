На Ленинском проспекте столицы произошло массовое ДТП

Москва, , 02:09 — REGNUM На Ленинском проспекте Москвы столкнулись по меньшей мере четыре автомобиля, сообщает РЕН-ТВ.

На опубликованном телеканалом видео автомобиль двигается по встречной полосе против потока других автомобилей и задевает их, в том числе и автобус. Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек, который был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на Новом Арбате в столице произошло массовое ДТП с участием пяти элитных автомобилей. Два автомобиля столкнулись после того, как один из водителей отказался уступить дорогу другому участнику дорожного движения во время разворота. В результате автомобиль отбросило на другие припаркованные машины. Пострадавших нет.

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