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Число жертв от стихийных бедствий в Индонезии превысило 1200

Происшествия

Власти Индонезии выступили с просьбой о международной помощи

Джакарта, 2 октября 2018, 01:54 — REGNUM  Число погибших в результате землетрясений и цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщает RT.

По некоторым данным, из-за последствий стихийного бедствия мог быть уничтожен поселок, в котором проживали около двух тысяч человек. До сих пор с момента землетрясений никаких данных из этого поселка, по словам спасателей, не поступало. На острове Сулавеси продолжаются спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября власти Индонезии выступили с просьбой о международной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий. Оказать помощь уже готовы Турция, Франция и Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Турция готова оказать помощь Индонезии

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Землетрясения
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