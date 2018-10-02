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Полиция задержала водителя, устроившего стрельбу на дороге в Москве

Происшествия

Злоумышленник был задержан по «горячим следам»

Москва, 2 октября 2018, 01:29 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее в Молжаниновском районе Москвы в ходе конфликта на дороге выстрелил в своего оппонента и нанес ему ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Сообщается, что на Ленинградском шоссе произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Lada Largus выстрелил из травматического оружия в другого человека. Пострадавший был госпитализирован, злоумышленник был задержан по «горячим следам». В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа неизвестные мужчины, находившиеся в автомобиле Range Rover, устроили стрельбу на западе столицы. После выстрелов из огнестрельного оружия злоумышленники скрылись, для их поимки был введен план «Перехват».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ввели план «Перехват» после стрельбы из внедорожника

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Дорожно-транспортные происшествия
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