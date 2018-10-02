В Новосибирске потушен пожар в цеху по производству полиэтилена

Новосибирск, , 01:12 — REGNUM Пожарные потушили возгорание в цеху по производству полиэтилена в Новосибирской области, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Площадь возгорания составляла почти 2000 квадратных метров. Огонь был настолько сильным, что его пламя было видно за несколько километров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности, в его тушении были задействованы 12 единиц техники, два пожарных поезда и четыре единицы вспомогательной техники. По разным данным, в тушении были задействованы около ста человек. В результате пожара пострадавших не было, однако 12 населенных пунктов Новосибирской области остались без электричества из-за аварии на близлежащей подстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября произошел масштабный пожар на лесопилке в Южно-Сахалинске. Огнем было охвачено около 3000 квадратных метров. Пожар произошел в цехах по переработке леса. Возгорание было локализовано через два часа после прибытия пожарных на место происшествия. Пострадавших не было.

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