Удмуртия лидирует в Поволжье по уровню преступности

Ижевск, , 00:17 — REGNUM В Удмуртии по итогам первого полугодия 2018 года зафиксирован самый высокий уровень преступности среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). За указанный период показатель преступности составил 821 преступное деяние на 100 тыс. населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмурстата.

При этом количество преступлений, совершенных в январе-июне текущего года, увеличилось на 15% по сравнению с первым полугодием 2017 года, а число лиц, совершивших преступления, не изменилось. Всего по итогам января-июня 2018 года в Удмуртии совершено 12 415 преступлений.

Средний показатель преступности в ПФО в расчете на 100 тыс. населения составляет 676 преступлений. Самый низкий показатель — в Пензенской области, где совершено 476 преступных деяний на 100 тыс. жителей региона.

Рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается в четырех регионах ПФО: максимальный рост отмечен в Пензенской области, где минимальное число преступлений в расчете на 100 тыс. жителей, но при этом общее число преступлений увеличилось на 9,7%, в Удмуртии количество преступлений выросло на 7,3%, в Саратовской области — на 1,6%, в Ульяновской области — на 1,1%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Поволжье в 2017 году зарегистрировано 392 114 преступлений. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Число преступлений в прошлом году возросло только в трех регионах — Саратовской области, Марий Эл и Нижегородской области. Раскрываемость в округе снизилась на 7,2%, всего раскрыто 223 904 преступления.

В десятку регионов страны, где стали значительно реже ловить злоумышленников, вошли пять поволжских: Марий Эл (-12,1%), Самарская область (-11,1%), Пермский край (-10,8%), Удмуртия и Нижегородская область (-10,7%).

Четыре региона Поволжья негативно отмечены в разделе социально-криминологической характеристики преступности. В Удмуртии и Кировской области высокая доля рецидивных преступлений (7 и 8 место в стране), в Чувашии преступники предпочитают объединяться в группы (8 место в стране), в Башкирии, Кировской области и Удмуртии (4, 6 и 9 место в стране) значительна доля «пьяных» преступлений.