В Чувашии в ДТП с инкассаторской машиной погибли три человека

Чебоксары, , 23:44 — REGNUM В Чувашии произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека, двое пострадали, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и двое пассажиров легкового автомобиля ЛАДА «Калина». Водитель и пассажир микроавтобуса Ford Transit госпитализированы.

Столкновение произошло около 16:10 мск в Козловской районе республики.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы управления ГИБДД Чувашии, микроавтобус — это инкассаторский фургон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября инкассаторская машина попала в ДТП в Крутихинском районе Алтайского края.

Микроавтобус врезался в небольшой грузовик, после чего инкассаторский фургон воспламенился. Водитель микроавтобуса был госпитализирован.