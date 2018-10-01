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В Чувашии в ДТП с инкассаторской машиной погибли три человека

Происшествия

Авария произошла днем 1 октября

Чебоксары, 1 октября 2018, 23:44 — REGNUM  В Чувашии произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека, двое пострадали, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и двое пассажиров легкового автомобиля ЛАДА «Калина». Водитель и пассажир микроавтобуса Ford Transit госпитализированы.

Столкновение произошло около 16:10 мск в Козловской районе республики.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы управления ГИБДД Чувашии, микроавтобус — это инкассаторский фургон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября инкассаторская машина попала в ДТП в Крутихинском районе Алтайского края.

Микроавтобус врезался в небольшой грузовик, после чего инкассаторский фургон воспламенился. Водитель микроавтобуса был госпитализирован.

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Дорожно-транспортные происшествия
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