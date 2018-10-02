В Донбассе воры украли около километра железнодорожных путей

Ясиноватая, ДНР, , 00:04 — REGNUM На подконтрольной Украине части Донбасса воры при помощи трактора разобрали участок железной дороги, сообщила пресс-служба украинской полиции в Донецкой области 1 октября на официальном сайте.

Злоумышленники орудовали в Ясиноватском районе, в прифронтовой зоне. С помощью ключа, газового резака и трактора они сняли 28 фрагментов рельс по двенадцать метров каждый. Всего полиция насчитала примерно километр украденного железнодорожного полотна.

«Задержанными оказались жители Очеретиного, Константиновки и Запорожской области в возрасте 33−43 лет. Один из них 6 лет находится в розыске в Запорожской области за уклонение от уплаты алиментов. Трактором управлял работник коммунального предприятия, используя рабочий транспорт для совершения преступления», — сообщили в украинском ведомстве.

Добытые рельсы злоумышленники сдавали в металлолом.

Напомним, ранее компания «Телесети Украины» установила вышку для распространения пропаганды на территорию ДНР.

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