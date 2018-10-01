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Теплоход под флагом Ирана сел на мель в Астраханской области

Происшествия

ЧП произошло 1 октября в районе 153,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала

Астрахань, 1 октября 2018, 22:59 — REGNUM  В Астраханской области сел на мель теплоход «Вафа-3», шедший под флагом Ирана. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ЧП произошло 1 октября в районе 153,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

По сообщению ведомства, теплоход «Вафа-3», который в результате инцидента не получил пробоин, следовал по маршруту Иран — Астрахань.

«На судне («Вафа-3») находится 15 человек, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

В настоящее время члены экипажа теплохода предпринимают попытки самостоятельно выйти из данной ситуации.

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Происшествия на воде
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