ВСУ обстреляли три села на юге ДНР

Донецк, , 21:56 — REGNUM Сразу три села на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинские силовики из 36-й бригады открыли огонь из минометов по населенным пунктам Новая Таврия, Коминтерново и Ленинское.

В пресс-службе Управления Народной милиции ДНР отметили, что всего по территории республики было выпущено более 30 мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные ВСУ, которые игнорируют соглашения о перемирии, ежедневно обстреливают ЛНР и ДНР.

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