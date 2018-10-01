Без электроснабжения в Новосибирской области остались 19 тыс. человек

Новосибирск, , 21:52 — REGNUM В Новосибирской области почти 19 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварийного отключения двух цепей линии электропередач. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики России.

На подстанции «Отрадная» в 18:01 по местному времени действием автоматической защиты были отключены первая и вторая цепи тупиковой линии электропередачи 110 кВ «Отрадная — Пашино» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Мочище».

В итоге без электроснабжения осталась часть потребителей в Новосибирске и 12 населенных пунктов Новосибирского района, всего — 18,8 тыс. человек. Также без электроэнергии остались промышленные предприятия в этих районах.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.