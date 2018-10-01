Мэр Горловки рассказал о детях, кто «знает только войну»

Москва, , 21:46 — REGNUM На востоке Украины подрастает поколение детей, которое знает только войну, заявил 1 октября мэр Горловки Иван Приходько в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

Гости программы обсуждали трагедию, в которой погибли трое подростков. Они погибли от взрыва в «серой зоне», линии разграничения между Украиной и провозглашенными республиками Донбасса. Четвертый ребенок, 10-летний Дмитрий Тулуп, чудом уцелел.

«Назовите хоть один населенный пункт в серой зоне, который за последние полтора года захватили ЛНР или ДНР», — спросил политолог Владимир Корнилов украинских собеседников из студии.

Иван Приходько, вышедший в эфир по телемосту, уточнил информацию:

«С февраля 2015 года Донецкой республикой не была захвачена ни одна серая зона по линии разграничения».

Украинским экспертам Приходько сказал, что «мы к вам не приходили, мы находимся дома».

«У нас сейчас гибнут дети, мирные жители, и каждый день по сводкам это проходит. Вчера трое погибших, двое раненых. У вас такой статистики нет», — уверен он.

Мэр Горловки обратил внимание на речь 10-летнего Димы.

«Как спокойно он говорит о том, «они погибли». Вы понимаете, что растет поколение детей, которое знает только войну? Вы в Киеве не поймете этого никогда в жизни. Вы этого не испытали», — убежден Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП под Горловкой произошло 30 сентября. Четверо детей возвращались по линии разграничения из Бессарабки в сторону Майорска, когда случайно наступили на противопехотную мину. В результате погибли трое подростков — два семиклассника и восьмиклассник. Четвертый получил осколочные ранения по всему телу.