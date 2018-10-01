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ВВС Турции нанесли новые удары по позициям РПК в Ираке

Происшествия

Рабочая партия Курдистана выступает за создание автономии в рамках государства

ВВС Турции нанесли новые удары по позициям РПК в Ираке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иракский Курдистан

Анкара, 1 октября 2018, 20:30 — REGNUM  Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

«ВВС Турции нанесли удары по объектам … организации РПК в регионе Кара», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, которая выступает за создание автономии в рамках государства.

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