В ЛНР военные сбили украинский БПЛА, который был оснащен гранатой

Луганск, , 20:20 — REGNUM В Луганской Народной Республике подразделения противовоздушной обороны сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фантом-4», который проводил воздушную разведку. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Беспилотник ВСУ был замечен в районе населенного пункта Нижнее Лозовое, который расположен в 65 км западнее Луганска и в 2 км к югу от линии фронта. Военнослужащие ЛНР сбили БПЛА украинских военных огнем из стрелкового оружия. Беспилотник летел на высоте 300 метров в северо-западном направлении.

Установлено, что БПЛА был оснащён электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты. Военнослужащие, которые сбили беспилотник, наблюдали, как во время его падения, ещё в воздухе от БПЛА отделилась граната Ф-1, которая затем взорвалась неподалеку от места его падения.

Напомним, ранее военные из Донецкой Народной Республики заявили, что украинские боевики усилили разведывательную деятельность при помощи беспилотников.