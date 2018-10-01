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По делу о создании террористической группы в Германии задержаны 7 человек

Происшествия

Участники группы, которых задержали в Саксонии, якобы планировали совершать нападения на иностранных граждан

По делу о создании террористической группы в Германии задержаны 7 человек
Ashely Moreno
Арест

Берлин, 1 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Семь человек в возрасте от 20 до 31 года, которые ранее пытались приобрести огнестрельное оружие, задержаны по делу о создании террористического сообщества в Германии. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщила Генпрокуратура в Карлсруэ.

По версии прокуратуры, участники группы, которых задержали в Саксонии, планировали совершать нападения на иностранных граждан.

«Прокуратура относит их (задержанных) к «хулиганам, скинхедам и неонацистам» экстремистского толка в Хемнице», — передает вещатель.

Отметим, что представители ведомства не уточняют, участвовали ли задержанные жители Германии в беспорядках в Хемнице в августе 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые протестные акции против принятия мигрантов проходят в Хемнице с 26 августа текущего года. Участники митингов стали собираться на площадях после гибели 35-летнего мужчины от рук мигрантов.

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