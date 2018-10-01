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Первый муж певицы Марины Хлебниковой обнаружен мертвым в Москве — СМИ

Происшествия

По данному факту проводится проверка

Первый муж певицы Марины Хлебниковой обнаружен мертвым в Москве — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Смерть

Москва, 1 октября 2018, 19:10 — REGNUM  На юго-западе Москвы в квартире жилого дома обнаружено тело бывшего супруга певицы Марины Хлебниковой. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на улице Ратной в районе Северное Бутово.

«Труп (51-летнего мужчины) обнаружила певица Марина Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», — уточнил источник.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Другие подробности пока неизвестны.

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Самоубийства
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