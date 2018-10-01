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Катер с чиновниками перевернулся на Украине

Происшествия

В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы

Запорожье, Украина, 1 октября 2018, 18:28 — REGNUM  В акватории Запорожья перевернулся катер, на борту которого находились начальник рыбоохранного патруля области и офицеры областного управления Нацполиции. Об этом, как передает телеканал «112 Украина» сообщили в прокуратуре Запорожской области.

ЧП произошло в воскресенье, 30 сентября, на Днепре. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.

«Расследование ведет следственный отдел прокуратуры Запорожской области», — отметил советник прокурора Запорожской области Андрей Рыбальченко.

По факту в акватории Запорожья возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК Украины («Нарушение действующих транспортных правил безопасности движения»).

Другие подробности пока не известны.

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Происшествия на воде
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