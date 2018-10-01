Десять человек погибли от взрыва гранаты на дискотеке в Южном Судане

Джуба, , 18:42 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате взрыва гранаты на дискотеке в городе Ямбио в Южном Судане, 1 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению властей, инцидент в ночном клубе Ямбио произошел в ночь с 29 на 30 сентября. В клубе находилось около 500 человек, когда неизвестный бросил на танцпол гранату.

Первоначальсно сообщалось о четверых погибших, к понедельнику 1 октября число погибших возросло до десяти. Ещё шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

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