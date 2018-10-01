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Костромского подрядчика обвиняют в присвоении бюджетных денег

Происшествия

В отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело

Кострома, 1 октября 2018, 18:10 — REGNUM  В Костромской области подрядчика, который занимался реконструкцией водопровода в одном из районов региона, обвиняют в присвоении 2 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.

Подрядная организация должна была выполнить работы на выделенные федеральным бюджетом 11 миллионов рублей, но израсходовала меньшую сумму.

«Все работы строитель провел в меньшем объеме, чем указал в смете и акте приемки-передачи. А сэкономленные 2 миллиона рублей перевел на свой счет», — отмечают на областном телевидении.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме в текущем году власти обещали заменить более 5 километров водопроводных и канализационных сетей и 11,5 километров тепловых сетей. На капитальный ремонт сетей планировалось потратить 13 миллионов рублей.

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