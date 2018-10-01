Костромского подрядчика обвиняют в присвоении бюджетных денег

Кострома, , 18:10 — REGNUM В Костромской области подрядчика, который занимался реконструкцией водопровода в одном из районов региона, обвиняют в присвоении 2 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.

Подрядная организация должна была выполнить работы на выделенные федеральным бюджетом 11 миллионов рублей, но израсходовала меньшую сумму.

«Все работы строитель провел в меньшем объеме, чем указал в смете и акте приемки-передачи. А сэкономленные 2 миллиона рублей перевел на свой счет», — отмечают на областном телевидении.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме в текущем году власти обещали заменить более 5 километров водопроводных и канализационных сетей и 11,5 километров тепловых сетей. На капитальный ремонт сетей планировалось потратить 13 миллионов рублей.