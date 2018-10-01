Пассажирский автобус столкнулся с поездом в столице Азербайджана

Баку, , 17:59 — REGNUM Один человек погиб и ещё 34 человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом в Баку, сообщает министерство здравоохранения Азербайджана.

Авария произошла сегодня на железнодорожном переезде в Хазарском районе Баку. По предварительным данным, автобус выехал за пределы переезда и остановился параллельно приближавшемуся составу.

Сообщается, что погибший — 13-летний мальчик, который скончался от травм в карете скорой помощи по пути в больницу. Состояние большинства пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.