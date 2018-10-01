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Мэрия Оша незаконно распределила квартиры, предназначавшиеся для инвалидов

Происшествия

Только 25 из 66 квартир были предоставлены на законных основаниях, остальные 41 получили люди, не имевшие прав на эту жилплощадь

Мэрия Оша незаконно распределила квартиры, предназначавшиеся для инвалидов
Питер Брейгель Старший. Калеки. 1568

Ош, Киргизия, 1 октября 2018, 17:05 — REGNUM  Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии выявила многочисленные факты незаконной выдачи квартир, предназначавшихся для лиц с ограниченными возможностями здоровья чиновниками мэрии города Ош. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 1 октября.

По информации следственных органов, в 2017 году Ошский муниципалитет выпустил постановление о выделении для ЛОВЗ 66 квартир в новом многоэтажном доме в микрорайоне «Анар».

Однако новое жилье получили не только нуждавшиеся в нем инвалиды, но также 8 граждан с подложными справками об отсутствии недвижимого имущества и 32 человека, ранее проживавшие не на территории Оша, а в других районах Ошской области, в Джалал-Абадской области или даже в столице Киргизии — Бишкеке.

Помимо них незаконно получили квартиры 9 человек с III группой инвалидности. Хотя согласно требованиям Жилищного кодекса только инвалиды I и II групп могут быть обеспечены жильем в первоочередном порядке.

По данным фактам прокуратура города Ош возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотреблений должностным положением», «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». Причастным к этим преступлениям госслужащим грозит лишение свободы на срок до 8 лет и конфискация имущества.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии проживает около 180 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 2,9% населения республики. Более 16% из них являются инвалидами от рождения, а около 84% — с приобретенными заболеваниями или трудовыми увечьями.

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Скандалы в Киргизии
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