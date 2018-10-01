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ЛНР: один солдат ВСУ был ранен – упал с танка

Происшествия

Другой ранил сам себя из огнестрельного оружия

Луганск, 1 октября 2018, 16:03 — REGNUM  Украинская армия продолжает нести небоевые потери в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 1 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, один инцидент произошел в 14-й бригаде ВСУ. Во время маскировки танка один из украинских военнослужащих упал с военной техники и получил травму позвоночника. Другой случай произошел в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ: солдат получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, ранее Марочко отмечал, что украинское командование с целью скрыть небоевые потери выдумывает истории о луганских снайперах, которые якобы убивают солдат ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: ВСУ выдумывают «луганских снайперов», чтобы скрыть небоевые потери

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Действия ВС Украины в Донбассе
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