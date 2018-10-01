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В Закарпатской области контрабандой пытались вывезти более тонны янтаря

Происшествия

Стоимость «товара» — около $1 млн

Киев, 1 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Закарпатской области, который пытался вывезти более 1 т янтаря в страны ЕС, сообщает 1 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, житель Украины пытался провезти янтарь в микроавтобусе через пограничный пункт пропуска «Лужники». Отмечается, что злоумышленнику помогал один из сотрудников таможни. Стоимость изъятого камня составляет около $1 млн.

Напомним, в западных областях Украины остро стоит проблема незаконной добычи и вывоза янтаря. Так, в некоторых случаях полиция физически не может противостоять добытчикам янтаря, которые буквально «отбивают» свое оборудование у полицейских.

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Добыча и оборот янтаря
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