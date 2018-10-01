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В Югре автобус с вахтовиками врезался в бензовоз — семь пострадавших

Происшествия

Водитель автобуса не предоставил преимущество в движении, сообщают в ГИБДД

Нижневартовск, Югра, 1 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Семь человек пострадало в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и бензовоза на 34 километре автодороги Нижневартовск — Радужный в Югре. ДТП случилось утром 30 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Водитель автобуса «МАЗ 152 062», в котором находилось 12 пассажиров, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовым бензовозом «МАЗ».

В итоге, водитель и шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Одна из пострадавших попала в отделение нейрохирургии Нижневартовской окружной больницы, троим назначено амбулаторное лечение, остальные госпитализированы с нетяжёлыми травмами.

По факту ДТП проводится полицейская проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Московской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека, 13 пассажиров получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

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