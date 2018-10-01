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Немецкий пенсионер выжил после нескольких дней в лесу без пищи и тепла

Происшествия

Спасатели наткнулись на заложника ситуации случайно

Нюрнберг, Германия, 1 октября 2018, 14:57 — REGNUM  75-летний пенсионер провел несколько дней без пищи и обогрева в лесу, будучи заблокированным в автомобиле в результате аварии, пишет газета Kleine Zeitung.

Пожилой мужчина выехал из своего дома в Плайнфельде (Бавария, Германия) 25 сентября и не вернулся. Родственники сообщили о его пропаже в полицию, однако первичные поиски не принесли результата. Спасатели случайно обнаружили пропавшего спустя четверо суток в лесополосе: пенсионер попал в аварию, и двери его машины оказались заблокированы деревьями.

Несмотря на холодные ночи, отсутствие пищи и другие пережитые неудобства, состояние здоровья пенсионера оказалось хорошим. Мужчина был очень рад возвращению домой.

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Дорожно-транспортные происшествия
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