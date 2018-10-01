СКР возбудил дело после гибели детей при взрыве мины в ДНР

Москва, , 14:29 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей при взрыве мины в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 1 октября пресс-служба СКР.

По данным следствия, киевские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» недалеко от города Горловки.

В результате 30 сентября от детонации боеприпаса погибли трое детей, еще один был ранен. Кроме того, 27 сентября Вооруженные силы Украины произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Ясиноватая, в результате ранения получил мирный житель.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. Несмотря на договоренности, ВСУ продолжают проводить обстрелы республик, в том числе из тяжелых видов вооружений.

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