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В центре Москвы задержали экс-министра Украины

Происшествия

В отношении задержанного бывшего украинского министра транспорта была избрана мера пресечения в виде ареста

Москва, 1 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Заочно арестованный российскими властями за нападение на посольство РФ в Киеве экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский задержан в центре Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы России.

«28 сентября сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Николая Рудьковского, который находился в федеральном розыске», — цитирует агентство «Москва» слова источника.

Отмечается, что в отношении задержанного бывшего украинского министра была избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Следственный комитет РФ предъявил участникам нападения на российское посольство в Киеве в 2014 году заочное обвинение.

По данным ведомства, в 2014 году активисты объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Назаренко, Владимир Романцов и бывший депутат Рады Николай Рудьковской закидали здание посольства подручными средствами и надругались над российским флагом.

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