В Калининградской области обнаружен труп младенца в мусорном баке

Калининград, , 14:10 — REGNUM Следственный комитет по Калининградской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в одном из поселков на территории Полесского района.

По данным ведомства, тело новорожденного, завернутое в полиэтиленовый пакет, обнаружила вечером 30 сентября в мусорном баке на территории одного из домовладений местная жительница. По предварительным данным, порядка десяти дней назад 36-летняя жительница города Гвардейска, гостившая у подруги, без медицинской помощи родила. Со слов женщины, ребенок родился мертвым, после чего она положила тело в пакет и выбросила его мусорный контейнер.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, а также причина его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.