Житель Волжского поплатился жизнью за любовь к громкой музыке

Волжский, Волгоградская область, , 14:02 — REGNUM В Волжском Волгоградской области на автомобильной парковке в упор застрелен мужчина. Найти предполагаемого убийцу сотрудникам правопорядка удалось по горячим следам. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 1 октября, им оказался 32-летний местный житель.

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После совершения преступления он уехал к своей матери в Волгоград, где и был задержан спустя несколько часов.

Как уточнили в следственном ведомстве, конфликт, закончившийся убийством, произошёл рано утром 30 сентября на автостоянке у дома по проспекту Ленина. Как выяснилось, подозреваемого разбудила громкая музыка, которая доносилась со двора. Не долго думая, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Никаких попыток мирно уладить конфликт он не предпринял, а сразу выстрелил в упор в голову нетрезвого дебошира. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время ведётся расследование уголовного дела. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, написал явку с повинной. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный конфликт произошёл в августе 2018 года в Ульяновской области. Под подозрение в убийстве 58-летнего мужчины попал его сосед. По предварительным данным, причиной преступления могло стать замечание по поводу громкой музыки и злоупотребления алкоголем.

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