В Чувашии глава Таджикского культурного центра находится под следствием

Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В отношении руководителя Чебоксарской общественной организации «Таджикский национальный культурный центр» возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба. Информацию ИА REGNUM подтвердили в правоохранительных органах республики.

Ранее общественный деятель, имеющий российское гражданство, был задержан сотрудниками УФСБ по Чувашии с поличным в момент получения крупной суммы денег от жителя Москвы якобы за решение вопроса о прекращении уголовного преследования путем задействования имеющихся связей среди сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры Чувашии. По версии следствия, он обманывал своих таджикских соотечественников, обещая покровительство в решении вопросов с правоохранителями за плату. Новый эпизод связан с уроженцем Таджикистана, которому было обещано восстановление в местном вузе, из которого тот был отчислен.

Ленинским районным судом Чебоксар в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.