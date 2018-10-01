Ребёнка покалечили за отказ прокатиться: происшествие в Чувашии

Чебоксары, , 13:54 — REGNUM Подозреваемый в нападении на 14-летнюю девочку житель деревни Вурманкасы Вурнарского района Чувашии заключён под стражу. Его подозревают в покушении на убийство несовершеннолетней, которая отказалась проехать с ним на автомобиле. После отказа 49-летний мужчина «намеренно преследовал ее на этом автомобиле и совершил на нее наезд», пострадавшая была госпитализирована, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Чувашии.

Следствие считает, что 24 сентября 2018 года около 16:00 на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы житель одного из сёл, будучи пьяным, наехал автомобилем на 14-летнюю девочку, отказавшуюся проехать на автомобиле «Lada X-Ray» под его управлением.

«Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении и уточняется, что по делу назначены судебные экспертизы, допрошены очевидцы.

Подозреваемого проверят на вменяемость, для чего назначена судебная психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

По сведениям МВД по Чувашии, начиная с января 2018 года в отношении мужчины составлено 20 административных протоколов за превышение скоростного режима. На сегодня рассматривается вопрос о привлечении его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.