Солдат США находится в критическом состоянии из-за упавшего на него медведя

Анкоридж, США, , 13:53 — REGNUM Военнослужащий США оказался 29 сентября в критическом состоянии, после того как на него упал застреленный им медведь, сообщает американский телеканал KTVA.

Инцидент произошел на юге штата Аляска, поблизости от озера Картер — в 160 км южнее города Анкоридж. 28-летний Уильям Маккормик и 19-летний Захари Теннисон застрелили медведя, который находился над ними. Убитое животное не только скатилось с обрыва, но повлекло за собой несколько крупных камней. Маккормик получил ранения в результате падения как медведя, так и камней.

На место происшествия выехали государственная полиция Аляски, а также местные пожарные. Маккормик был направлен самолетом в больницу Анкориджа. По данным медиков, пострадавший находится в критическом состоянии.