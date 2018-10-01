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Солдат США находится в критическом состоянии из-за упавшего на него медведя

Происшествия

Пострадавший с товарищем застрелили животное на охоте

Анкоридж, США, 1 октября 2018, 13:53 — REGNUM  Военнослужащий США оказался 29 сентября в критическом состоянии, после того как на него упал застреленный им медведь, сообщает американский телеканал KTVA.

Инцидент произошел на юге штата Аляска, поблизости от озера Картер — в 160 км южнее города Анкоридж. 28-летний Уильям Маккормик и 19-летний Захари Теннисон застрелили медведя, который находился над ними. Убитое животное не только скатилось с обрыва, но повлекло за собой несколько крупных камней. Маккормик получил ранения в результате падения как медведя, так и камней.

На место происшествия выехали государственная полиция Аляски, а также местные пожарные. Маккормик был направлен самолетом в больницу Анкориджа. По данным медиков, пострадавший находится в критическом состоянии.

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Охота и охотоведение
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