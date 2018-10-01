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ДНР: под Горловкой на собственных минах взорвались трое украинских боевиков

Происшествия

Один из них погиб, двое были ранены

Донецк, 1 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Под Горловкой на собственных минах подорвались трое украинских военнослужащих, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 1 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел с военнослужащими 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Двое рядовых, подорвавшихся на украинских минах, получили многочисленные осколочные ранения, еще один боевик погиб. Басурин отметил, что инцидент произошел из-за того, что украинские боевики не обладали картами минных полей. Представитель ДНР добавил, что в украинской армии не принято передавать между подразделениями подобные карты, вместо этого ими торгуют.

Напомним, ранее в Горловке на минах взорвались четверо подростков, трое из них погибли.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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