ДНР: под Горловкой на собственных минах взорвались трое украинских боевиков

Донецк, , 13:44 — REGNUM Под Горловкой на собственных минах подорвались трое украинских военнослужащих, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 1 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел с военнослужащими 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Двое рядовых, подорвавшихся на украинских минах, получили многочисленные осколочные ранения, еще один боевик погиб. Басурин отметил, что инцидент произошел из-за того, что украинские боевики не обладали картами минных полей. Представитель ДНР добавил, что в украинской армии не принято передавать между подразделениями подобные карты, вместо этого ими торгуют.

Напомним, ранее в Горловке на минах взорвались четверо подростков, трое из них погибли.