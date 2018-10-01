«Из хулиганских побуждений»: в Тобольске жгли кабинет приставов

Тобольск, Тюменская область, , 13:39 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело о поджоге административного помещения в Тобольске по ул. Ремезова. На первом этаже жилого дома размещалась служба судебных приставов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

У следователей нет сомнения в пожоге, который произошёл 30 сентября 2018 года около 23:30 часов по местному времени. Площадь пожара в кабинете службы судебных приставов, размещённой на первом этаже пятиэтажного жилого дома, составила два квадратных метра. Жильцы дома не пострадали. Предварительная причина возгорания — занесение открытого источника огня.

По одной из версий, причиной пожара стал некий взрыв-пакет. Из дома было эвакуировано 83 человека, в том числе 32 ребенка. По сообщениям очевидцев, которые распространяются в социальных сетях, люди были напуганы и целый час простояли на улице в ожидании автобуса.

По признакам преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога») возбуждено уголовное дело.