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Певица Хлебникова обнаружила тело своего бывшего мужа — СМИ

Происшествия

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Певица Хлебникова обнаружила тело своего бывшего мужа — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Москва, 1 октября 2018, 13:07 — REGNUM  Российская певица Марина Хлебникова обнаружила в столичной квартире тело своего первого супруга, сообщает 1 октября агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вечером 30 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении 51-летнего мужчины в квартире на улице Ратная.

«Труп обнаружила певица Марина Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», — сообщил источник.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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