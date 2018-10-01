Певица Хлебникова обнаружила тело своего бывшего мужа — СМИ

Москва, , 13:07 — REGNUM Российская певица Марина Хлебникова обнаружила в столичной квартире тело своего первого супруга, сообщает 1 октября агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вечером 30 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении 51-летнего мужчины в квартире на улице Ратная.

«Труп обнаружила певица Марина Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», — сообщил источник.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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