В Москве двое полицейских подозреваются в ранении мужчины

Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве задержали двоих полицейских по подозрению в ранении мужчины из травматического оружия, сообщает 1 октября пресс-служба главного столичного управления МВД РФ.

По данным ведомства, 30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте на Дербеневской улице, прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с ранениями от травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Отмечается, что оперативниками уголовного розыска УВД по Южному округу по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников отдела МВД по Даниловскому району.

В случае установления вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел и понесут предусмотренное законом наказание. Кроме того, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии арестован сотрудник полиции, у которого было обнаружено почти 3 грамма героина. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

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