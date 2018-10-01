В Воронеже полиция и СКР выявили контрафактный софт

Воронеж, , 12:28 — REGNUM Контрафактное программное обеспечение, а также аудиовизуальную продукцию обнаружили воронежские полицейские на одном из складов в черте города. СУ СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД, продукцию хранили на арендуемом складе на улице Старых Большевиков. Согласно заключению эксперта указанная продукция является фальсифицированными, выпущенной с нарушением авторских прав. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составляет 1,3 млн рублей.

Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская сообщила, что по данному факту СО по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав».

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев.