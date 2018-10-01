Человек, избивший в Калининграде ребёнка, оказался невменяемым

Калининград, , 12:27 — REGNUM Следственный комитет по Калининградской области и представители регионального МВД представили подробности обнаружения и ареста подозреваемого в жестокой расправе над 8-летним ребёнком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правоохранительным органам удалось установить и задержать 49-летнего подозреваемого. Мужчина проживал в районе улицы Большая окружная в городе Калининграде, в полукилометре от места совершения преступления. По данным следствия он страдает психическим заболеванием.

Правоохранительные органы подтверждают, что подозреваемый страдает психическими расстройством. Управление МВД России по Калининградской области распространили видео, на котором зафиксированы первые показания подозреваемого. На видео он полностью признаёт свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на территории одного из садовых товариществ прохожие обнаружили мальчика с рублеными ранами головы. Его доставили в больницу. Ребенок смог пояснить, что на него напал неизвестный с лопатой, избил и бросил в канаву. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

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