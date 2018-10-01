На Ставрополье продавщица паленой водки укусила полицейского

Нефтекумск, Ставропольский край, , 12:19 — REGNUM Суд в Ставропольском крае признал виновной местную жительницу в сбыте контрафактного алкоголя и нападении на полицейского и приговорил ее к 3,5 годам условно, двоих ее родственников-подельников — к трем годам условно, сообщает 1 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что в марте и апреле прошлого года злоумышленники из своего домовладения, а также принадлежащего им магазина одежды в селе Ачикулаке под видом водки реализовывали опасную спиртосодержащую жидкость.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия женщина укусила за руку полицейского, причинив ему телесные повреждения. Приговором суда женщине назначено 3,5 года условно, ее двоим родственника назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туве 35-летний житель села Целинное признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина укусил полицейского и за это проведёт четыре года в колонии строгого режима.

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