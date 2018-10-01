В Югре десятый день разыскивают пропавшего депутата

с. Саранпауль, Югра, , 12:04 — REGNUM В Югре 30 сентября недалеко от посёлка Сосьва Березовского района было найдено тело одного из пропавших жителей Саранпауля — мужчины 1992 года рождения. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведена процедура опознания родственниками», — сообщает следствие.

Напомним, ранее шли поиски застройщика и депутата думы Берёзовского района Николая Полуянова 1958 года рождения и его спутника 1992 года рождения. Мужчины утром 22 сентября направились на моторной лодке «Казанка — 5М3» из поселка Саранпауль в поселок Игрим, но до места назначения не добрались.

Тело молодого человека найдено, однако депутат и предприниматель до сих пор не обнаружен. В его поисках задействованы силы полиции, сотрудников «Центроспас-Югория», ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и добровольцев.

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