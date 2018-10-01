«Пальцы обожгли паяльником»: в Югре ищут участников расправы над ворами

Ханты-Мансийск, , 11:35 — REGNUM Следователи столицы Югры проверяют информацию из социальных сетей о надругательстве над молодыми людьми, предположительно несовершеннолетними, в одном из гаражей Ханты-Мансийска. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Из публикаций известно, что двое парней проникли в чужой гараж, где были пойманы владельцем помещения и его друзьями. Над воришками якобы надругались, вплоть до изнасилования одного из них.

«Одному обожгли пальцы паяльником, другому повезло меньше», — говорится в распространяемом по сети сообщении.

Также сообщается, что происходящее снималось на камеру мобильного телефона, а после появилось в открытом доступе социальной сети.

«Устанавливается место преступления, дата, число участников и очевидцев происшествия, возраст пострадавших лиц. Проводятся другие проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.