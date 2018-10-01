Более 3,1 тонны наркотиков изъято из оборота в Таджикистане в 2018 году

Душанбе, , 11:29 — REGNUM За восемь месяцев 2018 года правоохранительные органы Таджикистана изъяли из незаконного оборота свыше 3,1 тонны наркотических веществ это 23,5 килограмма больше, чем в 2017 году. Такие данные привёл заместитель директора агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Муртазо Хайдарзода.

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В Душанбе задержано 45 кг героина

За это время было проведено три совместных операции с Россией и две — с Афганистаном. Из незаконного оборота было изъято 122,8 кг наркотиков.

Отмечается, что в основном из незаконного оборота изымались наркотики опийной группы — героин и опий, пишет РИА Новости. Всего же за 19 лет (с момента образования агентства в 1999 году) по настоящее сотрудниками правоохранительных органов Таджикистан было изъято почти 111 тонн наркотиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Душанбе весной 2018 года стартовала операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков «Кукнор-2018» («Мак-2018»). Она проводится в два этапа — с 20 мая по 31 августа и с 1 сентября до 30 ноября. В 2017 году в рамках её проведения было изъято свыше 3 тонн наркотических веществ.

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