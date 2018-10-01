Бывшего главного инженера вокзала Пермь-2 обвиняют в крупном взяточничестве

Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае следователи предъявили окончательное обвинение бывшему главному инженеру железнодорожного вокзала Пермь-2. Ему инкриминируют несколько преступлений по получению и вымогательству взятки, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, с августа 2017 года по март 2018 года экс-инженер вокзала получил взятки на общую сумму 500 тыс. рублей. Еще в июле 2018 года следователи вели речь о сумме взяток в 200 тыс. рублей. Мужчина подозревался лишь по статье УК РФ о получении взятки с вымогательством. Денежное вознаграждение от фирм-подрядчиков предполагало, что инженер не будет препятствовать их деятельности во время контроля за их работой.

В первой половине сентября следствие заявило о возбуждении еще двух уголовных дел по фактам получения взятки. Общая сумма денежного вознаграждения по дополнительно выявленным эпизодам составила 75 тыс. рублей. Экс-главный инженер должен был игнорировать передачу гражданину тракторной техники, которая находилась в оперативном управлении вокзала, без договорных отношений. Кроме того, он не должен был чинить препятствия фирме при обслуживании дополнительного оборудования «Комплексной системы информатизации, автоматизированного управления связи» на вокзале.

1 октября следственные органы заявили об общей сумме взяток уже в 500 тыс. рублей и четырех эпизодах коррупционных преступлений.