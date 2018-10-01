Понедельник, 1 Октября 2018 года
12:03:02 МСК

В ДТП во Владимирской области пострадали 9 человек

Происшествия

В Муроме столкнулись внедорожник и легковушка

Муром, Владимирская область, 1 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Во Владимирской области в результате столкновения внедорожника и легкового автомобиля пострадали девять человек. Авария произошла 30 сентября в Муроме. После аварии были госпитализированы три человека, остальным помощь оказали на месте.

Среди пострадавших оказалось три ребенка. По предварительным данным, на нерегулируемом перекресте водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не уступил двигающемуся по главной дороге автомобилю Renault Logan. Как сообщили очевидцы, в результате ДТП Renault врезался в столб, а автомобиль, на котором ехал предполагаемый виновник, перевернулся.

Сейчас по факту проводится проверка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить