В ДТП во Владимирской области пострадали 9 человек

Муром, Владимирская область, , 11:21 — REGNUM Во Владимирской области в результате столкновения внедорожника и легкового автомобиля пострадали девять человек. Авария произошла 30 сентября в Муроме. После аварии были госпитализированы три человека, остальным помощь оказали на месте.

Среди пострадавших оказалось три ребенка. По предварительным данным, на нерегулируемом перекресте водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не уступил двигающемуся по главной дороге автомобилю Renault Logan. Как сообщили очевидцы, в результате ДТП Renault врезался в столб, а автомобиль, на котором ехал предполагаемый виновник, перевернулся.

Сейчас по факту проводится проверка.