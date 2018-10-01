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В Краснодаре экстренно сел летевший в Москву самолет

Происшествия

Воздушное судно приземлилось успешно

Краснодар, 1 октября 2018, 11:15 — REGNUM  Летевший рейсом Сочи — Москва самолет экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за технических проблем, сообщает 1 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в 07:09 мск, на борту воздушного судна находились 176 пассажиров. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Волгограда экстренно сел самолет рейса Махачкала — Санкт-Петербург из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.

Читайте подробнее: В Волгограде экстренно сел самолет, летевший в Санкт-Петербург

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Авиапроисшествия
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