В Краснодаре экстренно сел летевший в Москву самолет

Краснодар, , 11:15 — REGNUM Летевший рейсом Сочи — Москва самолет экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за технических проблем, сообщает 1 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в 07:09 мск, на борту воздушного судна находились 176 пассажиров. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Волгограда экстренно сел самолет рейса Махачкала — Санкт-Петербург из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.

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