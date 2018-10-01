На Ямале многоквартирный дом сошёл со свай

Салехард, , 10:41 — REGNUM В посёлке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа утром 1 октября сошёл со свай 59-квартирный жилой дом по улице Пристанская, 45а. Жильцы эвакуированы, пострадавших нет, здание восстановлению не подлежит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

Сигнал о сходе дома со свай поступил на пульт дежурного в 8:00 утра по местному времени (6:00 мск).

«В настоящий момент жильцы эвакуированы. Производится вывоз вещей и материальных ценностей жильцов. В администрации района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решается вопрос о расселении жильцов, в поселке есть небольшой маневренный фонд жилья для таких случаев. Всего в этом здании проживало 59 семей», — сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Тазовского района Анатолий Луканин ИА «Север-Пресс».

Восстановлению дом по улице Пристанская, 45а 1987 года постройки уже не подлежит. Мало того, в 2011 году здесь производился капитальный ремонт. Сошедшее со свай, на которых в вечной мерзлоте держатся дома, здание принадлежало ранее компании «Ютэйр», поясняют в районной администрации. Затем в нём разместили малосемейное общежитие.

Жильцам окажут материальную помощь на первое время в размере 10 тыс. рублей. Их размещают в маневренный фонд. Спасатели и сотрудники помогают жильцам вывозить вещи.

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