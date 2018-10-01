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1200 заключенных сбежали во время стихийного бедствия в Индонезии

Происшествия

Власти отнеслись с пониманием: «Это был вопрос жизни и смерти»

1200 заключенных сбежали во время стихийного бедствия в Индонезии
Иллюстрация: Tasnimnews.com
После бедствия. Цунами в Индонезии

Джакарта, 1 октября 2018, 10:54 — REGNUM  Около 1200 заключенных сбежали из трех мест ограничения свободы на острове Сулавеси во время землетрясения, передает немецкий телеканал N-TV 1 октября.

«Я уверен, что они сбежали, поскольку боялись пострадать от землетрясения, — заявил представитель индонезийского министерства внутренних дел Шри Пугу Утами. — Для заключенных, это, конечно, был вопрос жизни и смерти».

Большинство сбежавших отбывали тюремные сроки за коррупцию и незаконный оборот наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Индонезии 28 сентября и вызвало мощное цунами. В результате стихийного бедствия погибли более 830 человек.

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Землетрясения
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