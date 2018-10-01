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В Казахстане уволили полицейского за избиение школьника

Происшествия

За помощью в полицию обратились родители средней школы № 2 Актюбинска

Астана, 1 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции уволен из органов внутренних дел Актюбинской области за избиение школьника, сообщает 1 октября издание BNews со ссылкой на областной департамент внутренних дел (ДВД).

По факту случившегося инцидента управление собственной безопасности ДВД Актюбинской области провело служебное расследование. За помощью в полицию обратились родители средней школы № 2.

Напомним, 22 сентября учащийся 10-го класса средней школы № 2 в Актюбинске пришел после «разговора» со школьным инспектором в медицинский пункт с синяками и ссадинами. Родители потерпевшего обратились в прокуратуру и полицию.

По словам директора по учебно-воспитательной работе, школьник пришел на занятия в спортивном костюме, что стало поводом для «воспитательной беседы» с инспектором.

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Происшествия в учебных заведениях
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