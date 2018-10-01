Украинские каратели выпустили за сутки по ДНР более 300 снарядов

Донецк, , 10:22 — REGNUM ВСУ 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 30 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские боевики выпустили 301 снаряд по республике, примени минометы различного калибра, БМП, зенитные установки, гранатометы, снайперское оружие, пулеметы и другое стрелковое оружия. Под огонь украинских войск попали 16 населенных пунктов. В результате обстрела ранение живота и бедра получила девушка, она доставлена в больницу.

Напомним, также 30 сентября в «серой» зоне на мине подорвались четверо подростков. Трое из них погибли, еще один был ранен.