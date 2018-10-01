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Украинские каратели выпустили за сутки по ДНР более 300 снарядов

Происшествия

Под обстрел попали 16 населенных пунктов

Украинские каратели выпустили за сутки по ДНР более 300 снарядов
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 1 октября 2018, 10:22 — REGNUM  ВСУ 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 30 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские боевики выпустили 301 снаряд по республике, примени минометы различного калибра, БМП, зенитные установки, гранатометы, снайперское оружие, пулеметы и другое стрелковое оружия. Под огонь украинских войск попали 16 населенных пунктов. В результате обстрела ранение живота и бедра получила девушка, она доставлена в больницу.

Напомним, также 30 сентября в «серой» зоне на мине подорвались четверо подростков. Трое из них погибли, еще один был ранен.

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Артобстрелы республик Донбасса
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